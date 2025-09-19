Transferts à 121M€ : La grande annonce du PSG en privé !

Après une saison à rallonge, le PSG a fait un choix surprenant sur le mercato cet été. Le club de la capitale n’a recruté aucun nouvel élément en attaque. Les dirigeants parisiens ne se sont contentés que des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Et les récentes blessures ne semblent pas avoir fait changer d’avis les Rouge-et-Bleu concernant leur mercato.
La saison 2024-2025 était presque interminable pour le PSG. Le club de la capitale a joué tous les matchs possibles qu’il pouvait disputer, allant en finale de chaque compétitions auxquelles il a pris part (Ligue des champions, Coupe de France, Coupe du monde des clubs). Les risques de blessures lors de cet exercice 2025-2026 étaient donc élevés. Et les Rouge-et-Bleu n’ont pas échappé à la sentence.
Le PSG enchaîne les pépins physiques...
En effet, le PSG ne cesse de perdre ses joueurs depuis quelques jours maintenant. D’Ousmane Dembélé à Joao Neves en passant par Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee et Lucas Beraldo, la formation parisienne enchaîne les pépins physiques plus ou moins importants. La question de savoir si les pensionnaires de la Ligue 1 devaient recruter un nouvel élément offensif cet été peut donc se poser.
... mais reste satisfait de son mercato estival !
Mais d’après les informations de L’Equipe, le PSG serait satisfait du mercato réalisé, avec les venues de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin pour un total de 121M€ (bonus compris). Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi insisteraient sur ce point en privé. Les blessures ne sembleraient pas les avoir fait changer d’avis. « Quand l'un se blesse, un autre est là pour prendre sa place. L'important, c'est la qualité des 23 pour avoir une idée de jeu continue » soulignerait-on même en interne. Malgré les risques importants cette saison, le PSG ne bouge pas de ses positions concernant son recrutement.