OM : La grosse pression qui peut faire craquer !

Alors qu’il y a évolué de 2008 à 2011, Vitorino Hilton a évoqué la pression qui entoure un joueur de l’OM, notamment au Stade Vélodrome. S’il estime qu’il n’y a aucun stade avec une ferveur pareille et qu’y jouer a un impact positif, selon l’ancien défenseur, certains peuvent craquer sous la pression, ce qui explique pourquoi beaucoup n’arrivent pas à s’imposer à Marseille.

Si les supporters et la ferveur qui entoure le club sont souvent évoqués par les joueurs au moment de leur arrivée à l’OM, certains n’arrivent pas à y résister. Un problème qui revient souvent et qui explique pourquoi beaucoup de bons joueurs passés par Marseille ne s’y sont pas imposés.

« Il n’y a aucun autre stade en France avec une ferveur pareille » « Le Vélodrome a un impact positif car il n’y a aucun autre stade en France avec une ferveur pareille. Les supporters demandent que les joueurs soient performants, mouillent le maillot et gagnent les matchs », a estimé Vitorino Hilton auprès du Parisien.