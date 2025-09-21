«Tétanisé» après sa signature à l'OM : Un joueur raconte tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il fait partie des principales raisons qui motivent les joueurs à venir à l’OM, le Stade Vélodrome peut aussi représenter un blocage mental pour certains. Ils sont nombreux à ne pas avoir réussi à résister à la pression, ce dont a témoigné Jérôme Alonzo, qui a avoué avoir été « tétanisé » lors de son premier match à domicile.

Tous les entraîneurs passés par l’OM y ont fait face et Roberto De Zerbi ne fait pas exception, comment aider ses joueurs à appréhender la pression du Stade Vélodrome ? Un stade où l’ambiance qui y règne peut représenter un atout non négligeable, mais également un blocage pour certains joueurs.

« Ceux qui ont réussi à Marseille sont ceux qui ont apprivoisé cette pression » « Je répondrais par une autre question : “de quel bois es-tu fait ? Es-tu fait pour vivre une carrière entre Auxerre, Lille ou Metz, des clubs à pression locale ou régionale ? Ou es-tu prêt à jouer à l’OM, où la pression est nationale voire mondiale ?” », s’est interrogé Jérôme Alonzo auprès du Parisien. « Quand tu évolues à Marseille, tu joues pour un continent, un pays, une ville. J’ai vu des tas de joueurs faire un an, deux ans à l’OM puis disparaître dans des clubs inférieurs. Ceux qui ont réussi à Marseille sont ceux qui ont apprivoisé cette pression, qui se sont adaptés. »