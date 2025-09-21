Luis Enrique - Dembélé : La scène surréaliste au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, France Football va décerner le Ballon d’Or 2025. Une 69ème édition qui semble promise à Ousmane Dembélé, auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a d’ailleurs chanté à la gloire de son attaquant, qui selon lui, mérite ce prestigieux trophée individuel.

Le PSG encore récompensé ? Auteur d’une saison fantastique, le club parisien pourrait de nouveau être mis à l’honneur ce lundi soir à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or. Avec neuf joueurs nommés, Paris espère que l’un des siens succédera à Rodri, alors que le grand favori semble bel et bien se nommer Ousmane Dembélé.

Dembélé sacré lundi ? Le meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions pourrait devenir le sixième joueur français à recevoir le précieux trophée individuel. Et du côté du PSG, on mise clairement sur une victoire du numéro 10 ce lundi. Présent en conférence de presse ce samedi avant le déplacement à Marseille (finalement décalé à lundi soir), Luis Enrique a de nouveau été interrogé sur la possible victoire de Dembélé.