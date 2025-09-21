Luis Enrique - Dembélé : La scène surréaliste au PSG !

Ce lundi, France Football va décerner le Ballon d’Or 2025. Une 69ème édition qui semble promise à Ousmane Dembélé, auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a d’ailleurs chanté à la gloire de son attaquant, qui selon lui, mérite ce prestigieux trophée individuel.
Le PSG encore récompensé ? Auteur d’une saison fantastique, le club parisien pourrait de nouveau être mis à l’honneur ce lundi soir à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or. Avec neuf joueurs nommés, Paris espère que l’un des siens succédera à Rodri, alors que le grand favori semble bel et bien se nommer Ousmane Dembélé.
Dembélé sacré lundi ?
Le meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions pourrait devenir le sixième joueur français à recevoir le précieux trophée individuel. Et du côté du PSG, on mise clairement sur une victoire du numéro 10 ce lundi. Présent en conférence de presse ce samedi avant le déplacement à Marseille (finalement décalé à lundi soir), Luis Enrique a de nouveau été interrogé sur la possible victoire de Dembélé.
Luis Enrique pousse la chansonnette
De manière surprenante, l’entraîneur du PSG s’est alors mis à chanter face aux journalistes présents sur place : « J’ai déjà parlé de ça. Il y a seulement une chanson que j’ai dans la tête : Et Ousmane Ballon d’or, et Ousmane Ballon d’or… », a ainsi chanté l’Espagnol, dans une scène amusante.