Le PSG en colère : La grande annonce de l’OM !

Une décision qui a fait polémique. Ce dimanche soir, en raison d’orages sévissant sur Marseille, le Classique entre l’OM et le PSG a été reporté. Le règlement a alors été appliqué, fixant ce choc à ce lundi soir (20h), soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or. Alors que les supporters parisiens ont été en colère, Pablo Longoria s’est exprimé sur ce sujet bouillant.

La cinquième journée de Ligue 1 se clôturera finalement ce lundi soir. L’OM accueille le PSG au Vélodrome, alors que la rencontre a été déplacée en raison de violentes intempéries ayant frappé la ville de Marseille ce dimanche soir. Forcément, alors que la cérémonie du Ballon d’Or, censée récompenser Ousmane Dembélé et le PSG se déroule ce soir à Paris également, le report de ce Classique a fait polémique.

« Je peux comprendre le PSG » Présent au micro de Ligue 1 + avant le début de la rencontre, le président marseillais Pablo Longoria s’est exprimé, affirmant comprendre la frustration du PSG. « Le Ballon d'or en même temps ? Je peux comprendre le PSG. C'est malheureux qu'il y ait le Ballon d'or aujourd'hui. Mais le football, c'est jouer les matchs », a ainsi confié le dirigeant espagnol.