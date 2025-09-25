Mercato : Ousmane Dembélé va réclamer une folie au PSG !

Fraîchement vainqueur du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension qui pourrait lui permettre de renégocier un gros salaire du côté du PSG. Son contrat s'achève en 2028, et une prolongation pourrait donc être négociée prochainement.
Lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension grâce à l'obtention de son premier Ballon d'Or. Une situation qui lui offre un nouveau statut aux yeux de différentes marques, mais également auprès du PSG.
Dembélé en position de force pour négocier avec le PSG ?
En effet, alors que son contrat s'achève en 2028, Ousmane Dembélé pourrait se retrouver en position de force au moment de négocier son nouveau contrat avec le PSG. Comme le rappelle Le Parisien, l'ancien Rennais touche actuellement 20M€ par an, ce qui en fait le joueur le mieux payé au sein du club de la capitale, mais il est très loin du salaire que touchait par exemple Kylian Mbappé au PSG. Avec son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a donc un atout de poids pour négocier.
Une clause Ballon d'Or déjà incluse dans son contrat
Avant de discuter d'un nouveau salaire, Ousmane Dembélé va déjà recevoir un premier joli chèque du PSG. Le Parisien révèle en effet qu'une clause Ballon d'Or est présente dans son contrat actuel. Le montant n'a pas filtré, mais le média parle d'une « clause confortable », pour le numéro 10 du PSG.