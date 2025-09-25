Mercato : Ousmane Dembélé va réclamer une folie au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fraîchement vainqueur du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension qui pourrait lui permettre de renégocier un gros salaire du côté du PSG. Son contrat s'achève en 2028, et une prolongation pourrait donc être négociée prochainement.

Lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension grâce à l'obtention de son premier Ballon d'Or. Une situation qui lui offre un nouveau statut aux yeux de différentes marques, mais également auprès du PSG.

Dembélé en position de force pour négocier avec le PSG ? En effet, alors que son contrat s'achève en 2028, Ousmane Dembélé pourrait se retrouver en position de force au moment de négocier son nouveau contrat avec le PSG. Comme le rappelle Le Parisien, l'ancien Rennais touche actuellement 20M€ par an, ce qui en fait le joueur le mieux payé au sein du club de la capitale, mais il est très loin du salaire que touchait par exemple Kylian Mbappé au PSG. Avec son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a donc un atout de poids pour négocier.