Transfert de dernière minute : L’OL annonce le nouveau Mikautadze !

Contraint de se séparer de Georges Mikautadze dans les dernières heures du mercato, l'OL se retrouve orphelin de son buteur maison. Pour le remplacer, c'est Martin Satriano qui a été prêté par le RC Lens. Et alors que ce dernier a fait ses débuts vendredi contre Angers (1-0), à Lyon, on salue déjà les similitudes entre les deux attaquants.

Prêté par le RC Lens dans les dernières heures du mercato, Martin Satriano a la lourde tâche de remplacer Georges Mikautadze. Titulaire pour la première fois à Lyon, vendredi lors de la victoire contre Angers (1-0), le nouveau buteur de l'OL a livré une prestation convaincante. Jorge Maciel, l’adjoint de Paulo Fonseca, voit même des similitudes entre les deux joueurs.

L'OL s'enflamme pour Satriano « On a gardé la même dynamique, du moment qu’on avait Georges. Il peut donner la profondeur, faire des appels et il sait être un point d’appui. Dans le pressing, ce n’était pas facile, mais il a finalement été décisif, c’est dans le rebond qu’il a été bon. On attend qu’il travaille, qu’il crée des occasions », a-t-il confié en conférence de presse.