Transfert à 80M€ : Ce crack met la pression au PSG !

Alexis Brunet

Cela fait maintenant un moment que Warren Zaïre-Emery n’est plus titulaire indiscutable au PSG. Le milieu de terrain pourrait finalement se lasser de son temps de jeu réduit et aller voir ailleurs. Le crack évalué à 80M€ serait d’ailleurs au courant que plusieurs grands clubs européens seraient prêts à lui offrir beaucoup plus de temps de jeu.

Mercredi soir, face au FC Barcelone en Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery était titulaire avec le PSG. Toutefois, il s’en est fallu de peu, car c’était initialement Joao Neves qui devait commencer le match. Le Portugais a finalement dû déclarer forfait au dernier moment, par peur de se blesser, ce qui a profité au Français.

Warren Zaïre-Emery est estimé à 80M€ Sans ce petit évènement, Warren Zaïre-Emery n’aurait donc pas été titulaire et c’est malheureusement souvent le cas pour lui au PSG. Le milieu de terrain n’est pas souvent choisi d’entrée par Luis Enrique et la tentation d’un départ pourrait tout doucement naître pour le Français. Si c’est le cas, le club de la capitale récolterait alors un joli chèque car WZE est estimé à 80M€ d’après CaughtOffside.