Un nouvel attaquant à l’OM : De Zerbi confirme la surprise !

Samedi soir contre le FC Metz, Roberto De Zerbi a surpris en alignant d’entrée Robinio Vaz au coup d’envoi du match. Cela confirme qu’en plus de Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri, l’OM compte bien un troisième attaquant dans ses rangs. Et le coach marseillais s’explique.

Alors qu'à l'OM la concurrence au poste d'avant-centre fait rage entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri, Roberto De Zerbi a ajouté un nouvel attaquant à l'équation à savoir Robinio Vaz. Le jeune marseillais était même titulaire contre le FC Metz samedi soir. Un choix justifié par Roberto De Zerbi après le match remporté par l'OM (3-0).

Robinio Vaz, la confirmation « Robinio nous apporte de la profondeur, c’était important car Metz jouait avec cinq défenseurs. La seule chose qui m’embête, c’est sa blessure. On verra demain comment il évolue », confie-t-il en conférence de presse avant d’évoquer le cas Amine Gouiri qui a marqué et délivré une passe décisive après son entrée en jeu.