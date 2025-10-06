Un nouvel attaquant à l’OM : De Zerbi confirme la surprise !

Samedi soir contre le FC Metz, Roberto De Zerbi a surpris en alignant d’entrée Robinio Vaz au coup d’envoi du match. Cela confirme qu’en plus de Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri, l’OM compte bien un troisième attaquant dans ses rangs. Et le coach marseillais s’explique.
Alors qu'à l'OM la concurrence au poste d'avant-centre fait rage entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri, Roberto De Zerbi a ajouté un nouvel attaquant à l'équation à savoir Robinio Vaz. Le jeune marseillais était même titulaire contre le FC Metz samedi soir. Un choix justifié par Roberto De Zerbi après le match remporté par l'OM (3-0).
Robinio Vaz, la confirmation
« Robinio nous apporte de la profondeur, c’était important car Metz jouait avec cinq défenseurs. La seule chose qui m’embête, c’est sa blessure. On verra demain comment il évolue », confie-t-il en conférence de presse avant d’évoquer le cas Amine Gouiri qui a marqué et délivré une passe décisive après son entrée en jeu.
« Il n’a pas commencé pour des raisons tactiques, liées à la profondeur dont j’ai parlé. Je suis content pour lui, mais je l’étais déjà avant. Il n’avait rien à me prouver. J’aimerais qu’il continue à progresser et à prendre confiance », ajoute Roberto De Zerbi.