Un crack à l'OM : C'est la folie !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune joueur de 18 ans, Robinio Vaz fait beaucoup parler de lui à l'OM depuis quelques mois. L'attaquant a rejoint la réserve du club phocéen après avoir été formé à Sochaux. Raphaël Scherrer, son recruteur dans le club franc-comtois, l'a comparé à un autre joueur passé par l'OM : Ismaïla Sarr.

Ces dernières semaines, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à donner un peu plus de temps de jeu à Robinio Vaz. Le jeune joueur est éblouissant de talent et il présente des qualités indéniables pour évoluer à haut niveau. Le joueur sous contrat jusqu'en 2028 a même fait de courtes apparitions en Ligue des champions.

Robinio Vaz à l'OM, c'est la folie Recruteur de Robinio Vaz à Sochaux, Raphaël Scherrer s'est confié sur le joueur qu'il a vu passer dans son club. « Je trouve qu’il a des caractéristiques similaires à Ismaïla Sarr. Quand Ismaïla Sarr a démarré à Metz, c’était un joueur qui prenait les espaces, capable de jouer dos au but, un joueur vertical, généreux. Pas toujours fort techniquement, mais qui amenait plein de folie. Après, c’est un joueur qui est décalé sur le côté et je pense que Robi a un peu ce profil-là d’avaleur d’espace, mais qui restera un joueur d’axe » confie-t-il dans le podcast After Marseille de RMC.