Un crack à l'OM : C'est la folie !

Jeune joueur de 18 ans, Robinio Vaz fait beaucoup parler de lui à l'OM depuis quelques mois. L'attaquant a rejoint la réserve du club phocéen après avoir été formé à Sochaux. Raphaël Scherrer, son recruteur dans le club franc-comtois, l'a comparé à un autre joueur passé par l'OM : Ismaïla Sarr.
Ces dernières semaines, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à donner un peu plus de temps de jeu à Robinio Vaz. Le jeune joueur est éblouissant de talent et il présente des qualités indéniables pour évoluer à haut niveau. Le joueur sous contrat jusqu'en 2028 a même fait de courtes apparitions en Ligue des champions.
Robinio Vaz à l'OM, c'est la folie
Recruteur de Robinio Vaz à Sochaux, Raphaël Scherrer s'est confié sur le joueur qu'il a vu passer dans son club. « Je trouve qu’il a des caractéristiques similaires à Ismaïla Sarr. Quand Ismaïla Sarr a démarré à Metz, c’était un joueur qui prenait les espaces, capable de jouer dos au but, un joueur vertical, généreux. Pas toujours fort techniquement, mais qui amenait plein de folie. Après, c’est un joueur qui est décalé sur le côté et je pense que Robi a un peu ce profil-là d’avaleur d’espace, mais qui restera un joueur d’axe » confie-t-il dans le podcast After Marseille de RMC.
L'OM tient son nouveau crack
Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi a parfois dû s'adapter à la situation et il n'a pas hésité à faire appel à de jeunes joueurs à commencer par Robinio Vaz. Le jeune joueur de 18 ans était présent à chaque match en Ligue 1 à part celui contre le Paris FC et il a été titularisé à deux reprises. Il a notamment marqué les esprits en inscrivant un doublé face à Angers, lui qui totalise 4 buts.