OM - Greenwood : Enorme malaise dans l'After Foot !

Alors qu'il n'est toujours pas le bienvenu en Angleterre, Mason Greenwood a reçu le soutien de Roberto De Zerbi en conférence de presse lundi. Une prise de position forte compte tenu des accusations qui ont pesé sur le numéro 10 de l'OM. Invité à commenter cette situation sur le plateau de l'After Foot, Daniel Riolo peine à masquer sa gêne sur ce sujet.

Mardi soir, l'OM reçoit Newcastle au Stade Vélodrome en Ligue des champions. L'occasion pour Mason Greenwood d'affronter à nouveau un club anglais. Mais compte tenu des accusations de viols et d'agressions sur sa compagne dont il a fait l'objet, le numéro 10 de l'OM n'est absolument plus le bienvenu en Angleterre. Interrogé à ce sujet, Roberto De Zerbi a pris la défense de son joueur en le présentant comme une victime. Une situation embarrassante qui a d'ailleurs créé un malaise sur le plateau de l'After Foot lorsque Daniel Riolo a été invité à commenter le cas Greenwood.

Riolo très gêné sur le cas Greenwood « Je ne sais même pas comment dire ça… Moi, j’essaye à chaque fois de m’enlever ce truc de la tête. Je regarde ses matches, je fais tout pour ne pas y penser, mais il ne faut surtout pas m’y faire penser, car moi un type qui, un jour, a frappé de cette façon une femme, peu importe qu’il y ait pardon, pour moi c’est impossible. Si un jour, un type a pu faire un truc pareil, pour moi c’est une ordure finie et j’en ai rien à foutre qu’il mette des buts », lâche le journaliste au micro de RMC avant de poursuivre.