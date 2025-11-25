Renfort surprise à l’OM : De Zerbi prépare un coup inattendu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face à Newcastle en Ligue des champions ce mardi soir, Roberto De Zerbi pourrait réserver une grosse surprise. Alors qu’il n’a disputé que cinq bouts de match depuis le début de la saison, Darryl Bakola est pressenti pour connaître sa première titularisation. Selon L’Équipe, le milieu de 17 ans devrait évoluer comme meneur de jeu, devant Pierre-Emile Höjbjerg et Arthur Vermeeren.

Avec seulement trois points au compteur, l’Olympique de Marseille n’a plus vraiment le droit à l’erreur en Ligue des champions pour espérer se qualifier pour les barrages. Les hommes de Roberto De Zerbi ont donc la pression avant d’affronter Newcastle ce mardi soir, au Vélodrome. Et pour ce match, l’entraîneur de l’OM pourrait réserver une surprise.

La surprise Darryl Bakola ? Selon les informations divulguées par L’Équipe à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre, Darryl Bakola pourrait figurer dans le onze de départ en tant que meneur de jeu, et connaître sa première titularisation de la saison. Pour l’heure, le jeune milieu de l'OM âgé de 17 ans n’a disputé que cinq rencontres en Ligue 1, sans jamais démarrer.