Renfort surprise à l’OM : De Zerbi prépare un coup inattendu !

Face à Newcastle en Ligue des champions ce mardi soir, Roberto De Zerbi pourrait réserver une grosse surprise. Alors qu’il n’a disputé que cinq bouts de match depuis le début de la saison, Darryl Bakola est pressenti pour connaître sa première titularisation. Selon L’Équipe, le milieu de 17 ans devrait évoluer comme meneur de jeu, devant Pierre-Emile Höjbjerg et Arthur Vermeeren.
Avec seulement trois points au compteur, l’Olympique de Marseille n’a plus vraiment le droit à l’erreur en Ligue des champions pour espérer se qualifier pour les barrages. Les hommes de Roberto De Zerbi ont donc la pression avant d’affronter Newcastle ce mardi soir, au Vélodrome. Et pour ce match, l’entraîneur de l’OM pourrait réserver une surprise.
La surprise Darryl Bakola ?
Selon les informations divulguées par L’Équipe à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre, Darryl Bakola pourrait figurer dans le onze de départ en tant que meneur de jeu, et connaître sa première titularisation de la saison. Pour l’heure, le jeune milieu de l'OM âgé de 17 ans n’a disputé que cinq rencontres en Ligue 1, sans jamais démarrer.
Seulement 24 minutes de jeu cette saison
Privé de plusieurs jours pour ce cinquième match de la saison en Ligue des champions (Aguerd, Gouiri, Medina, Murillo, Traoré), Roberto De Zerbi pourrait donc miser sur un renfort inattendu en la personne de Darryl Bakola, qui n’a joué que 24 minutes en cumulé cette saison. Pierre-Emile Höjbjerg et Arthur Vermeeren devraient quant à eux évoluer devant la défense.
Composition probable selon L’Équipe : Rulli - Weah, Pavard, Balerdi (cap.), Emerson - Höjbjerg, Vermeeren - Greenwood, Bakola, Paixao - Aubameyang