Un joueur de l’OM arrêté par la police, la folle révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre la ville de Marseille et l’OM, c’est un amour passionné et inconditionnel qui existe depuis plus de 100 ans. Au point où les joueurs peuvent se faire arrêter par la police en pleine circulation juste pour que les forces de l’ordre leur signifie leur affection pour le club de la ville. Leonardo Balerdi en a fait l’expérience et dit tout.

Leonardo Balerdi s’était installé à Marseille à l’âge de 21 ans en raison de son prêt d’une saison convenu entre l’OM et le Borussia Dortmund. Au terme de l’accord, un transfert définitif a été mené à bien par le biais d’une opération s’élevant à 11M€. Depuis, l’international argentin n’a jamais quitté la cité phocéenne et il se trouve qu’il est même devenu le capitaine de l’OM.

Leonardo Balerdi se livre sur son incroyable interaction avec les forces de l’ordre à Marseille Pour la première fois en trois ans, l’OM prend part à la Ligue des champions et reçoit Newcastle ce mardi en marge de la 5ème journée de saison régulière de C1. L’occasion pour Leonardo Balerdi d’accorder une interview au média anglais du Guardian et de raconter une improbable anecdote sur la ferveur marseillaise qui s’étend jusqu’aux forces de l’ordre.