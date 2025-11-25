OM - Nouveau coup de folie de De Zerbi : C’est officiel !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille joue peut-être son avenir en Ligue des Champions ce mardi soir, avec la réception de Newcastle au stade Vélodrome. Et comme souvent, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde avec une petite surprise pour tenter d’enfin accrocher une deuxième victoire cette saison sur la scène européenne.

Certains pensent que c’est ce soir ou jamais. Avec une seule victoire au compteur, l’OM semble déjà être dos au mur en Ligue des Champions. Mais c’est un gros morceau qui se présente au Vélodrome ce mardi soir avec Newcastle, qui a récemment battu le Manchester City de Pep Guardiola en Premier League (2-1).

« Je ne pense pas que ce sera un match décisif » Présent en conférence de presse ce lundi, Roberto De Zerbi a tenté de faire baisser la pression autour de cette rencontre. « Newcastle est une équipe très forte, très physique. Ce sera un match difficile comme tous, mais je ne pense pas que ce sera un match décisif » a déclaré le coach de l’OM, qui va retrouver pour la première fois une équipe anglaise depuis son départ de Brighton.