Un joueur de l'OM se fait «assassiner» !

Ce mardi soir, l'OM affronte Newcastle en Ligue des Champions. Il faut remonter à 2004 pour assister à la dernière rencontre entre les deux clubs. Un match que Didier Drogba avait marqué de son empreinte en inscrivant un doublé. Joueur de l'OM, Sylvain N'Diaye se souvient également bien de ce match, lui qui a goûté à la rugosité des Magpies.

Quand on pense à OM-Newcastle, on se remémore immédiatement ces images de Didier Drogba et son geste technique pour aller marquer un but. Mais d'autres actions ont marqué les esprits lors de cette rencontre de Coupe de l'UEFA en 2004. Pour Eurosport, Sylvain N'Diaye, ancien Olympien, a raconté son match et notamment le tacle assassin de Lee Bowyer.

« Je sens qu'il vient avec les deux pieds » « Je me fais assassiner par Lee Bowyer. Vers le banc de touche, le ballon va sortir, je protège et je sens qu'il vient avec les deux pieds », a confié Sylvain N'Diaye, qui n'est donc pas passé loin du drame lors de ce OM-Newcastle.