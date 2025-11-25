Coup de cœur à l’OM, la signature choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Défenseur central et capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi vit depuis le début l’ère-Roberto De Zerbi. L’Argentin a vu ses responsabilités évoluer au moment où le coach italien a déposé ses valises dans la cité phocéenne. Et dès lors, la flamme ne s’est jamais éteinte selon lui. Il raconte tout à la presse anglaise.

Passionné, volcanique… Roberto De Zerbi, de par ses traits de caractère, semble parfaitement coller à l’identité marseillaise. Entraîneur du club phocéen depuis l’été 2024, l’Italien a été le dauphin du PSG en Ligue 1 la saison passée et permet à l’OM de disputer sa première campagne de Ligue des champions depuis trois ans.

«Il essaie de construire une relation étroite avec ses joueurs» A l’approche de la 5ème journée de saison régulière de C1 face à Newcastle ce mardi, Leonardo Balerdi s’est confié sur la relation spéciale que De Zerbi a bâti avec l’ensemble du groupe au fil des semaines. « Ce qui m'a frappé, c'est sa passion pour le football. Il voit le football différemment des autres. Et en dehors du terrain, on voit qu'il essaie de construire une relation étroite avec ses joueurs ».