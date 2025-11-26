Laure Boulleau : Coup de cœur pour une star du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement sacré au Ballon d’Or africain, Achraf Hakimi a donc été récompensé de son excellente saison 2024-2025 avec le PSG ponctuée par une victoire historique en Ligue des Chamions. Et Laure Boulleau vante les mérites du latéral droit marocain dont elle est très fan.

Après Ousmane Dembélé Ballon d’Or et Désiré Doué Golden Boy, le PSG a encore été mis à l’honneur dans les récompenses individuelles ! En effet, Achraf Hakimi a récemment remporté le Ballon d’Or africain, qui vient donc récompenser son excellente montée en puissance de ces derniers mois, alors que le numéro 2 du PSG est aujourd'hui considéré comme le meilleur latéral droit du monde. Et Laure Boulleau ne s’y trompe pas…

« La récompense la plus méritée » Dimanche, dans le Canal Football Club, l’ancienne joueuse du PSG a déclaré sa flamme à Hakimi qui méritait amplement cette récompense selon elle : « Je trouve quand même que c'est Achraf Hakimi qui a vraiment la récompense individuelle la plus méritée. Désiré Doué (qui a gagné le Golden Boy, NDLR), il a été bon individuellement, mais on va dire qu'il a fait une demi-saison, idem pour Ousmane Dembélé. Pour moi, ce sont des récompenses collectives en fait », a indiqué Laure Boulleau.