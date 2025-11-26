Laure Boulleau : Coup de cœur pour une star du PSG !

Fraîchement sacré au Ballon d’Or africain, Achraf Hakimi a donc été récompensé de son excellente saison 2024-2025 avec le PSG ponctuée par une victoire historique en Ligue des Chamions. Et Laure Boulleau vante les mérites du latéral droit marocain dont elle est très fan.
Après Ousmane Dembélé Ballon d’Or et Désiré Doué Golden Boy, le PSG a encore été mis à l’honneur dans les récompenses individuelles ! En effet, Achraf Hakimi a récemment remporté le Ballon d’Or africain, qui vient donc récompenser son excellente montée en puissance de ces derniers mois, alors que le numéro 2 du PSG est aujourd'hui considéré comme le meilleur latéral droit du monde. Et Laure Boulleau ne s’y trompe pas…
« La récompense la plus méritée »
Dimanche, dans le Canal Football Club, l’ancienne joueuse du PSG a déclaré sa flamme à Hakimi qui méritait amplement cette récompense selon elle : « Je trouve quand même que c'est Achraf Hakimi qui a vraiment la récompense individuelle la plus méritée. Désiré Doué (qui a gagné le Golden Boy, NDLR), il a été bon individuellement, mais on va dire qu'il a fait une demi-saison, idem pour Ousmane Dembélé. Pour moi, ce sont des récompenses collectives en fait », a indiqué Laure Boulleau.
« Il a crevé l’écran »
Selon elle, le latéral droit du PSG a encore plus de mérites que ses partenaires avec ce Ballon d’Or africain : « Alors qu'Achraf Hakimi, il a crevé individuellement l'écran tout au long de la saison, donc ce Ballon d'Or est amplement mérité », poursuit Laure Boulleau.