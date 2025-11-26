OM - Greenwood : C'est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir à l'occasion de la venue de Newcastle à Marseille, Mason Greenwood retrouvait un équipe anglaise pour la première fois depuis son exil de son pays d'origine après les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet. Et vu d'Angleterre, le numéro 10 de l'OM est totalement oublié.

Contraint de quitter l'Angleterre après les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet, Mason Greenwood affrontait un club anglais pour la première fois depuis son départ de Manchester United. L'OM a effectivement dominé Newcastle (2-1), l'occasion pour les Anglais de redécouvrir le numéro 10 marseillais qui n'est clairement plus en odeur de sainteté Outre-Manche comme le confirme Keith Downie, journaliste Sky Sports, qui assure que c'est terminé pour Greenwood en Angleterre.

Greenwood n'est plus le bienvenu en Angleterre « C'est la première fois que quelqu'un nous en parle depuis son départ. Je n'avais même pas réalisé qu'il avait autant marqué, avant de regarder ses stats aujourd'hui. En Grande-Bretagne, il est un peu oublié », confie le journaliste anglais au micro de Canal+.