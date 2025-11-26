OM - Greenwood : C'est terminé !

Mardi soir à l'occasion de la venue de Newcastle à Marseille, Mason Greenwood retrouvait un équipe anglaise pour la première fois depuis son exil de son pays d'origine après les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet. Et vu d'Angleterre, le numéro 10 de l'OM est totalement oublié.
Contraint de quitter l'Angleterre après les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet, Mason Greenwood affrontait un club anglais pour la première fois depuis son départ de Manchester United. L'OM a effectivement dominé Newcastle (2-1), l'occasion pour les Anglais de redécouvrir le numéro 10 marseillais qui n'est clairement plus en odeur de sainteté Outre-Manche comme le confirme Keith Downie, journaliste Sky Sports, qui assure que c'est terminé pour Greenwood en Angleterre.
Greenwood n'est plus le bienvenu en Angleterre
« C'est la première fois que quelqu'un nous en parle depuis son départ. Je n'avais même pas réalisé qu'il avait autant marqué, avant de regarder ses stats aujourd'hui. En Grande-Bretagne, il est un peu oublié », confie le journaliste anglais au micro de Canal+.
«En Grande-Bretagne, il est un peu oublié»
Visiblement, la situation choque beaucoup moins Samir Nasri, qui a pris la défense de Mason Greenwood. « Si elle lui a pardonné... on est qui pour juger ? C’est sur ça que... Si sa femme lui a pardonné, on peut lui pardonner. Si elle ne lui avait pas pardonné et qu’il avait été jugé coupable et qu’il ait cette peine en Angleterre, j’aurais dit que c’était normal », a expliqué l'ancien joueur de l'OM sur le plateau du Canal Champions Club.