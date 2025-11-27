Changement d’équipe pour Greenwood : La discussion secrète fuite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

International anglais, Mason Greenwood n’est plus le bienvenu en sélection depuis sa sombre affaire de viol et de violences envers sa femme. Cinq ans après sa dernière sélection avec les Three Lions, l’attaquant de l’OM pourrait tout plaquer pour représenter la Jamaïque. Le président de la Fédé jamaïcaine s’est exprimé sur la question.

En septembre 2020, Mason Greenwood fêtait sa première sélection avec l’Angleterre face à l’Islande. Et puis, plus rien. L’enfant de l’académie de Manchester United a été l’auteur de violences physiques et sexuelles envers sa compagne Harriet Robson. Ce qui l’a privé de son avenir chez les Red Devils et avec la sélection anglaise. Cinq années se sont écoulées et l’attaquant de l’OM pourrait sportivement postuler pour une place dans la liste de Thomas Tuchel, sélectionneur des Three Lions, pour la Coupe du monde 2026.

Mason Greenwood avec la Jamaïque ? Mais son comportement violent et plus qu’inapproprié avec sa compagne semble toujours lui fermer les portes de l’équipe d’Angleterre. Au point de changer son fusil d’épaule pour son avenir international avec la Jamaïque ? Ayant obtenu son passeport jamaïcain en août dernier, Mason Greenwood pourrait faire le changement qui lui permettrait d’évoluer avec les Reggae Boyz pour la prochaine Coupe du monde, la sélection étant en ballotage favorable pour prendre part au Mondial.