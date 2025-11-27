Changement d’équipe pour Greenwood : La discussion secrète fuite !

International anglais, Mason Greenwood n’est plus le bienvenu en sélection depuis sa sombre affaire de viol et de violences envers sa femme. Cinq ans après sa dernière sélection avec les Three Lions, l’attaquant de l’OM pourrait tout plaquer pour représenter la Jamaïque. Le président de la Fédé jamaïcaine s’est exprimé sur la question.
En septembre 2020, Mason Greenwood fêtait sa première sélection avec l’Angleterre face à l’Islande. Et puis, plus rien. L’enfant de l’académie de Manchester United a été l’auteur de violences physiques et sexuelles envers sa compagne Harriet Robson. Ce qui l’a privé de son avenir chez les Red Devils et avec la sélection anglaise. Cinq années se sont écoulées et l’attaquant de l’OM pourrait sportivement postuler pour une place dans la liste de Thomas Tuchel, sélectionneur des Three Lions, pour la Coupe du monde 2026.
Mason Greenwood avec la Jamaïque ?
Mais son comportement violent et plus qu’inapproprié avec sa compagne semble toujours lui fermer les portes de l’équipe d’Angleterre. Au point de changer son fusil d’épaule pour son avenir international avec la Jamaïque ? Ayant obtenu son passeport jamaïcain en août dernier, Mason Greenwood pourrait faire le changement qui lui permettrait d’évoluer avec les Reggae Boyz pour la prochaine Coupe du monde, la sélection étant en ballotage favorable pour prendre part au Mondial.
«Lorsque nous le lui avons envoyé et que je lui ai demandé, il a répondu que c'était une décision familiale de ne pas se rendre disponible»
Président de la Fédération jamaïcaine de football, Michael Ricketts a été invité à s’exprimer sur le cas Greenwood par The Athletic. « Je pense que oui. Car, au début, il semblait enthousiaste à l'idée de régler ses documents administratifs ». Cependant, pour le rassemblement de septembre, Mason Greenwood n’a pas donné suite à l’approche de la fédé jamaïcaine la trêve internationale. « Lorsque nous le lui avons envoyé et que je lui ai demandé, il a répondu que c'était une décision familiale de ne pas se rendre disponible pour le moment ».