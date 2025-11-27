Greenwood attend l’appel : Retrouvailles avec son ex ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec l’OM, Mason Greenwood plaide sa cause grâce à ses performances afin d’être sportivement rappelé par Thomas Tuchel en marge de la Coupe du monde 2026. Néanmoins, l’international anglais est exilé de son pays pour son agression physique et sexuelle vis-à-vis de sa campagne, compliquant son retour en sélection. Néanmoins, Greenwood ne perdrait pas espoir.

En plus de sa performance remarquée contre Newcastle mardi soir pour le compte de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (2-1), Mason Greenwood reste sur une belle dynamique. Il n’y a qu’à s’attarder sur ses deux dernières sorties en Ligue 1 sur la pelouse de l’OGC Nice vendredi dernier (5-1 avec un doublé) et lors de la réception du Stade Brestois où il avait également trouvé le chemin des filets (3-0).

Greenwood vers la Jamaïque ? Le changement est en attente A en croire les informations récoltées par The Athletic, Mason Greenwood estimerait avoir des chances d’être rappelé par Thomas Tuchel au fil de la saison avec la sélection anglaise. Lui qui est banni du pays depuis plusieurs années en raison du viol et des violences dont il a été l’auteur à l’encontre de sa femme Harriet Robson.