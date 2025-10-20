Greenwood avec un Ballon d’or à l’OM !

En 1991, Jean-Pierre Papin signait un quadruplé jusqu’ici historique et record en faveur de l’OM face à l’OL. 34 ans plus tard, un joueur de l’Olympique de Marseille a imité le Ballon d’or 1991 en la personne de Mason Greenwood. Grâce à la large victoire marseillaise face au Havre samedi, Greenwood a rejoint Papin.
Mason Greenwood a été particulièrement inspiré samedi soir. A l’occasion de la réception du Havre, l’attaquant de l’OM a trouvé le chemin des filets pas une, ni deux, mais bien à quatre reprises avec seulement un penalty inscrit dans ce quadruplé (6-2). Une prouesse qui ravive de lointains souvenirs aux supporters de l’Olympique de Marseille.
Greenwood à la table de Papin
En 1991, année de son Ballon d’or, Jean-Pierre Papin parvenait lui aussi à passer quatre buts à un adversaire de l’OM et pas n’importe lequel. Le 14 janvier de l’année en question, Papin inscrivait un quadruplé face à l’OL lors de l’Olympico. Et depuis, aucun joueur de l’Olympique de Marseille n’était parvenu à signer une telle prouesse… jusqu’à Mason Greenwood face au Havre samedi dernier.
«Je suis sur la Lune»
Au terme de cette large victoire en supériorité numérique après l’expulsion de Gautier Lloris dès la 34ème minute, Mason Greenwood s’est exprimé sur son réalisme offensif du jour. « Je suis sur la Lune. Je n’avais jamais mis de triplé ou de quadruplé avant ce soir, c’est juste incroyable. Merci à tout le monde, les partenaires, le public, le staff…Ça ne veut rien dire, on reste focus et on prend les matches les uns après les autres. Je vais le faire signer et je vais le conserver ». a affirmé le joueur de l’OM à Ligue 1+.