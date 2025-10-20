Greenwood avec un Ballon d’or à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 1991, Jean-Pierre Papin signait un quadruplé jusqu’ici historique et record en faveur de l’OM face à l’OL. 34 ans plus tard, un joueur de l’Olympique de Marseille a imité le Ballon d’or 1991 en la personne de Mason Greenwood. Grâce à la large victoire marseillaise face au Havre samedi, Greenwood a rejoint Papin.

Mason Greenwood a été particulièrement inspiré samedi soir. A l’occasion de la réception du Havre, l’attaquant de l’OM a trouvé le chemin des filets pas une, ni deux, mais bien à quatre reprises avec seulement un penalty inscrit dans ce quadruplé (6-2). Une prouesse qui ravive de lointains souvenirs aux supporters de l’Olympique de Marseille.

Greenwood à la table de Papin En 1991, année de son Ballon d’or, Jean-Pierre Papin parvenait lui aussi à passer quatre buts à un adversaire de l’OM et pas n’importe lequel. Le 14 janvier de l’année en question, Papin inscrivait un quadruplé face à l’OL lors de l’Olympico. Et depuis, aucun joueur de l’Olympique de Marseille n’était parvenu à signer une telle prouesse… jusqu’à Mason Greenwood face au Havre samedi dernier.