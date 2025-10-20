Mercato de folie à l'OM : Benjamin Pavard confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, l'OM n'a pas chômé pour se renforcer en attirant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Un travail qui a porté ses fruits puisque le club phocéen réalise un excellent début de saison. D'ailleurs, Benjamin Pavard n'a pas caché qu'il était très impressionné par le travail du club phocéen cet été.

En feu durant tout le mercato estival, l'OM a recruté 12 nouveaux joueurs à savoir Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Timothy Weah, Matt O'Riley, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. Un recrutement qui porte ses fruits puisque le club phocéen est actuellement leader de Ligue 1 devant le PSG. Et Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan, s'enflamme pour ce mercato de folie.

Pavard s'enflamme pour le mercato de l'OM « Sincèrement, sur le terrain, je m’attendais à ce niveau. Car je suis un passionné de foot et je regarde beaucoup de matches. Vous pouvez même demander à ma femme. Parfois, elle me dit « éteint la télé » (sourire) parce que je regarde tous les championnats, ça peut être de Ligue 2 française au National. Du coup, elle me dit "il faut passer un peu de moment ensemble". Je dis "OK bébé". Non, je suis un vrai passionné. Et sur le terrain, quand j’ai vu le recrutement, je me suis dit, c’est très intéressant », assure-t-il dans une interview accordée à Ici Provence, avant de poursuivre.