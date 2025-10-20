OM : Pavard débarque, c’est la folie pour son remplaçant !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille surfe sur une excellente lancée, avec une large victoire face au Havre (6-2), ce samedi. Tout ça en grande partie grâce à une solidité défensive symbolisée par un Benjamin Pavard déjà devenu un titulaire indiscutable... et qui semble loin d’être regretté dans son ancien club de l’Inter.

C’est peut-être le meilleur coup de l’été. Arrivé en toute fin du mercato, Benjamin Pavard est rapidement devenu un pilier de l’OM. Ses prestations ont d’ailleurs ravi Roberto De Zerbi, qui en conférence de presse a rendu un bel hommage à son défenseur.

De Zerbi déjà fan de Pavard « C’est déjà un leader » a déclaré le coach de l’OM, concernant l’international français. « Comme Aguerd, Emerson ou O'Riley, il montre l’exemple. Ce sont des joueurs forts, intelligents, positifs. À Metz, on a su rester concentrés même sans marquer en première mi-temps. C’est ce genre de mentalité qui nous fait grandir ».