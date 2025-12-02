Luis Enrique : Le divorce brutal déballé dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé au départ par Luis Enrique qui ne comptait plus sur lui au sein du PSG, Marco Asensio a d'abord été prêté à Aston Villa avant d'être définitivement transféré à Fenerbahçe l'été dernier. Et l'attaquant espagnol, qui a encore du mal à comprendre cette rupture décidée par l'entraîneur espagnol du PSG, s'est lâché à ce sujet dans la presse.

Que s'est-il passé entre Marco Asensio et Luis Enrique pour le coach espagnol du PSG ne compte plus du tout sur son compatriote à partir l'hiver 2025 ? D'abord envoyé en prêt pour six mois du côté d'Aston Villa avant d'être définitivement transféré au Fenerbahçe l'été dernier, Asensio s'est livré dans les colonnes de MARCA sur les coulisses de son départ du PSG et de son divorce assez brutal avec Luis Enrique, que lui-même n'explique pas.

« C'est peut-être une question à laquelle il peut répondre » « Mon aventure au PSG ? Les débuts ont été très bons, puis j'ai été victime d'une blessure qui m'a immobilisé pendant deux mois, mais nous avons bien terminé la saison. L'année suivante a bien commencé, mais du jour au lendemain, je ne comptais plus pour l'entraîneur et je voulais profiter du football, c'est pourquoi j'ai cherché une solution. Que s’est-il passé avec Luis Enrique ? Honnêtement, à ma connaissance, il ne s'est rien passé. C'est peut-être une question à laquelle il peut répondre », a indiqué Marco Asensio, qui charge ensuite son ancien entraîneur au PSG.