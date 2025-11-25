Cyclisme : Evenepoel a un atout en plus dans le combat face à Pogacar !

Alexandre Higounet

Aujourd'hui, Remco Evenepoel s'avance vers la nouvelle saison avec la ferme intention de concurrencer Tadej Pogacar, non seulement sur les classiques, mais aussi sur le Tour de France, où son rêve de maillot jaune exige qu'il se mette en situation d'être un jour capable de dominer le Slovène. Et pour son équipier Maxim Van Gils, Remco Evenepoel a assurément rejoint la bonne équipe pour cela.

A l'intersaison, Remco Evenepoel a pris la décision lourde de quitter son équipe historique Soudal-Quickstep pour rejoindre l'armada de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Cette décision, motivée par la grande expérience de l'équipe allemande dans les Grands Tours et par son effectif taillé pour la mission Tour de France, en dit long sur sa volonté de ramener le maillot jaune à Paris un jour. Autant dire que l'évolution d'Evenepoel sera scrutée de près par Pogacar dès les premières semaines de l'année 2026.

Pogacar comprend la menace Evenepoel pour le maillot jaune Tadej Pogacar ne s'en est d'ailleurs pas caché, il regardera de très près les premières semaines de compétition d'Evenepoel au sein de la Red-Bull Bora-Hansgrohe. Il l'a répété récemment à l'occasion d'un entretien avec cyclismactu.net : « Ce changement pourrait être très bon pour Remco. Il est passé d’une grande équipe à une autre. Ce sera intéressant de voir s’il peut franchir un nouveau cap. Mais évidemment j’espère qu’il n’y parviendra pas, parce qu’il est déjà très fort et dominant. Ça me fait peur d’imaginer qu’il puisse être encore meilleur. Mais je pense qu’il fera de bonnes choses ».