Cyclisme - Tour de France : Evenepoel ? Pogacar se méfie...

Alexandre Higounet

S'il garde une longueur d'avance sur ses adversaires, que ce soit dans les classiques ou sur les Grands Tours, Tadej Pogacar n'en reste pas moins très vigilant sur leur évolution. Le double champion du monde regarde notamment de près le changement d'équipe de Remco Evenepoel, dont il sait qu'il lui est supérieur contre-la-montre, et qui pourrait de facto devenir très dangereux pour lui s'il franchissait un cap en haute montagne...

C'est peu de dire que Tadej Pogacar est aujourd'hui un ton au-dessus de tous ses concurrents, que ce soit sur la grande majorité des classiques ou sur les Grands Tours. Au Tour de France, Jonas Vingegaard semble désormais bien distancé, et touché psychologiquement par la supériorité du Slovène. Le seul, qui paraît aujourd'hui encore déterminé à le vaincre se nomme Remco Evenepoel.

Pogacar sait qu'Evenepoel lui est supérieur contre-la-montre... Il faut dire que le double champion olympique belge dispose d'un atout de poids dans sa manche : il est bien supérieur à Tadej Pogacar en contre-la-montre, comme il l'a montré lors des Mondiaux au Rwanda, où il l'a carrément rattrapé avant la ligne. Quand bien même il venait d'arriver au Rwanda et n'était alors pas acclimaté, Pogacar a été marqué par cette défaite. Et il sait que la menace pourrait devenir sérieuse si jamais Evenepoel franchissait un palier en haute montagne en changeant de méthode d'entraînement du fait de sa signature chez Red Bull-Bora-Hansgrohe.