Marion Rousse avec Kylian Mbappé, la mission impossible !

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui beaucoup plus qu’un simple joueur de football. Superstar du Real Madrid, le Français est reconnu partout où il passe et forcément, pour un fan, l’atteindre est quasiment une mission impossible. C’est ce qu’a expliqué Marion Rousse en faisant un parallèle avec les stars du cyclisme.

Le cyclisme est l’un des sports les plus populaires qu'il soit. De ce fait, la proximité entre le public et les stars de ce sport est grande. Aujourd’hui, il est ainsi très facile d’avoir accès à Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et compagnie. Ce n’est pas le cas pour d’autres sportifs à l’instar notamment de Kylian Mbappé, quasiment inatteignable aujourd’hui.

« Cela reste plus facile de rencontrer Tadej Pogacar que Kylian Mbappé » Il y a quelques mois de cela, pour La Croix, Marion Rousse avait évoqué cette facilité de rencontrer les stars du cyclisme comparé à Kylian Mbappé. « La particularité de notre sport est que l’on rencontre assez facilement les champions. Cela reste plus facile de rencontrer Tadej Pogacar que Kylian Mbappé. Le cyclisme est populaire, il faut qu’il le reste », faisait ainsi savoir la compagne de Julian Alaphilippe.