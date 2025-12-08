Rupture confirmée : Marion Rousse dit stop !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse ne cache pas sa satisfaction d'avoir donné un nouvel élan à l'épreuve. Toutefois, elle refuse de brûler les étapes et assure qu'elle ne fera jamais comme la Grande Boucle masculine à savoir une compétition de trois semaines.

Depuis quelques années, le Tour de France Femmes a pris une nouvelle dimension sous l'impulsion de Marion Rousse qui est la directrice de l'épreuve. Toutefois, malgré le succès populaire de la Grande Boucle féminine, la compagne de Julian Alaphilippe refuse de s'enflammer et assure d'ores-et-déjà qu'il n'est pas prévu que l'épreuve s'étale sur trois semaines comme le Tour Hommes. Passé de huit à neuf étapes cette année, le Tour de France Femmes n'a pas vocation à dépasser les dix jours comme l'expliquait récemment Marion Rousse.

Marion Rousse scelle la rupture avec les Hommes « En fait, on est là dans un rôle d’accompagnateur. Le cyclisme féminin s’est développé mais il n’est pas encore au même stade que le cyclisme masculin. Par exemple, on ne peut pas faire une épreuve de trois semaines tout de suite parce que le niveau n’est pas encore assez homogène entre toutes les formations devenues professionnelles il y a seulement trois ou quatre ans. D’autant qu’on ne veut pas tuer des courses qui existaient avant nous dans le calendrier », confiait-elle dans les colonnes de L'Humanité.