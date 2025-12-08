Rupture confirmée : Marion Rousse dit stop !

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse ne cache pas sa satisfaction d'avoir donné un nouvel élan à l'épreuve. Toutefois, elle refuse de brûler les étapes et assure qu'elle ne fera jamais comme la Grande Boucle masculine à savoir une compétition de trois semaines.
Depuis quelques années, le Tour de France Femmes a pris une nouvelle dimension sous l'impulsion de Marion Rousse qui est la directrice de l'épreuve. Toutefois, malgré le succès populaire de la Grande Boucle féminine, la compagne de Julian Alaphilippe refuse de s'enflammer et assure d'ores-et-déjà qu'il n'est pas prévu que l'épreuve s'étale sur trois semaines comme le Tour Hommes. Passé de huit à neuf étapes cette année, le Tour de France Femmes n'a pas vocation à dépasser les dix jours comme l'expliquait récemment Marion Rousse.
Marion Rousse scelle la rupture avec les Hommes
« En fait, on est là dans un rôle d’accompagnateur. Le cyclisme féminin s’est développé mais il n’est pas encore au même stade que le cyclisme masculin. Par exemple, on ne peut pas faire une épreuve de trois semaines tout de suite parce que le niveau n’est pas encore assez homogène entre toutes les formations devenues professionnelles il y a seulement trois ou quatre ans. D’autant qu’on ne veut pas tuer des courses qui existaient avant nous dans le calendrier », confiait-elle dans les colonnes de L'Humanité.
«Le cyclisme féminin s’est développé mais il n’est pas encore au même stade que le cyclisme masculin»
« On ne se fixe pas de barrières ni de limites dans l’organisation, ce qui est déjà très bon signe. D’être passé de huit à neuf jours de course, au bout de trois éditions, c’est un signal fort envoyé ! Quand on va dans les paddocks et qu’on demande aux filles, elles apprécient le format actuel de la course. Alors qu’à l’inverse, on entend du côté des hommes cette envie de réduire. À mon sens, dix jours de course est un bon format dans les années à venir », ajoute Marion Rousse.