Antoine Dupont : La grosse menace à l’étranger !

Alexis Brunet

Dimanche, le Stade Toulousain d’Antoine Dupont reçoit les Sharks pour le premier match de la saison en Champions Cup. Les joueurs d’Ugo Mola souhaiteront remporter la compétition qui a pour habitude de réussir aux clubs français. Toutefois, les équipes anglaises ne vont pas se laisser faire et elles ont de sérieux arguments pour l’emporter.

Après le Top 14, le Stade toulousain a rendez-vous avec la Champions Cup dimanche. Les Toulousains reçoivent les Sud-Africains des Sharks pour le premier match de la compétition. Revenu de blessure dernièrement, Antoine Dupont commencera la rencontre sur le banc. Par la suite, les joueurs d'Ugo Mola affronteront Glasgow, les Saracens puis les Sale Sharks.

Attention à l’Angleterre Battu 35-18 l’année dernière en demi-finale par l’UBB, futur vainqueur, le Stade Toulousain souhaitera cette saison mettre la main de nouveau sur la Champions Cup. Les joueurs d’Ugo Mola ont remporté six fois la compétition, qui a l’habitude de réussir aux clubs français. Pour preuve, les cinq derniers vainqueurs sont tricolores. Toutefois, attention aux équipes anglaises, qui auront des arguments pour gagner, comme l’a confié Jamie George, triple vainqueur avec les Saracens, à L’Équipe. « Gagner pour un club anglais, ça sera un défi, il faudra que la chance soit un peu de notre côté, pour que tout notre effectif soit au meilleur de sa forme au bon moment. Le rugby français va très bien, mais je pense que le rugby anglais aussi. »