Antoine Dupont : Il annonce le coup parfait !

Alexis Brunet

Dimanche après-midi, le Stade Toulousain reçoit les Sharks pour leur premier match de Champions Cup de la saison. Battus l’année dernière en demi-finale par l’UBB, les coéquipiers d’Antoine Dupont voudront cette fois faire mieux et remporter de nouveau la compétition. Selon Thomas Ramos, pour y arriver, il faut réaliser un sans-faute.

Ce week-end, le Stade Toulousain n’aura pas de rencontre de Top 14 à disputer. Les hommes d’Ugo Mola défient dimanche après-midi les Sharks pour la première journée de la Champions Cup. Une rencontre pour laquelle Antoine Dupont commencera une nouvelle fois sur le banc, comme face au Racing 92 la semaine dernière.

« C’est 20/20 » Battus par l’UBB en demi-finale la saison dernière, le Stade Toulousain espère cette fois aller au bout de la Champions Cup et remporter un septième titre dans la compétition. Pour y arriver, il faudra être appliquée et remporter les quatre matchs avec bonus offensif, comme l’a expliqué Thomas Ramos en conférence de presse. « L’objectif quand on aborde une telle compétition, c’est 20/20. » Lui aussi de passage devant la presse, Julien Marchand a donné quelques conseils à ses coéquipiers. « Il faut redémarrer une nouvelle compétition maintenant. Il faut surtout arriver décomplexés, être sûrs de nos forces. »