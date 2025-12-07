Rupture officielle : C’est validé par Antoine Dupont !

Samedi dernier, Antoine Dupont et le Stade Toulousain faisaient leurs adieux à Pita Ahki du côté du stade Ernest Wallon. Le centre de 33 ans quitte le club toulousain afin de rentrer en Nouvelle-Zélande. Malgré la perte d’un grand ami, Dupont lui, estime que les adieux ont été réussis entre les deux parties.
La séparation est officielle. Ce lundi, le Stade Toulousain confirmait la nouvelle par le biais d’un communiqué publié sur le site du club : Pita Akhi quitte Toulouse après sept ans de bons et loyaux services et un passage auréolé de plusieurs titres majeures. Samedi dernier, à l’occasion de la réception du Racing 92, Antoine Dupont a fait son grand retour, mais le stade Ernest Wallon a surtout célébré le Néo-Zélandais.
C’est officiel, Toulouse dit adieu à Pita Ahki
« Le Stade Toulousain annonce avec émotion le départ de son ¾ centre Pita Ahki, au 1er décembre 2025. Il rejoindra le club de ses débuts, celui qui l’a vu naître, grandir et se former en tant que joueur professionnel : les Blues d’Auckland. Arrivé en 2018, en provenance du Connacht, il s’est imposé au club grâce à son style de jeu percutant et dynamique, sa puissance offensive et son efficacité en défense. En remportant 5 Boucliers de Brennus (2019, 2021, 2023, 2024, 2025) et 2 Champions Cup (2021, 2024), Pita a marqué de son empreinte son passage dans la Ville Rose », a ainsi précisé le Stade Toulousain concernant son joueur.
Dupont : « On a bien fait les choses avec lui »
De son côté, Antoine Dupont a affirmé être satisfait de la manière dont les adieux avec Pita Ahki ont été effectués. « Les circonstances ont fait que je reprenais aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attention autour de Pita toute la semaine, et à juste titre, même si lui n'était pas trop à l'aise avec ça, le club avait vraiment envie de lui dire au revoir d'une belle manière. On a été solidaires avec lui, parce que c'est un mec qui a marqué le club, le sportif, mais aussi en dehors. On a bien fait les choses avec lui », a lâché la star de 29 ans au micro de Canal +.