Rupture officielle : C’est validé par Antoine Dupont !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi dernier, Antoine Dupont et le Stade Toulousain faisaient leurs adieux à Pita Ahki du côté du stade Ernest Wallon. Le centre de 33 ans quitte le club toulousain afin de rentrer en Nouvelle-Zélande. Malgré la perte d’un grand ami, Dupont lui, estime que les adieux ont été réussis entre les deux parties.

La séparation est officielle. Ce lundi, le Stade Toulousain confirmait la nouvelle par le biais d’un communiqué publié sur le site du club : Pita Akhi quitte Toulouse après sept ans de bons et loyaux services et un passage auréolé de plusieurs titres majeures. Samedi dernier, à l’occasion de la réception du Racing 92, Antoine Dupont a fait son grand retour, mais le stade Ernest Wallon a surtout célébré le Néo-Zélandais.

C’est officiel, Toulouse dit adieu à Pita Ahki « Le Stade Toulousain annonce avec émotion le départ de son ¾ centre Pita Ahki, au 1er décembre 2025. Il rejoindra le club de ses débuts, celui qui l’a vu naître, grandir et se former en tant que joueur professionnel : les Blues d’Auckland. Arrivé en 2018, en provenance du Connacht, il s’est imposé au club grâce à son style de jeu percutant et dynamique, sa puissance offensive et son efficacité en défense. En remportant 5 Boucliers de Brennus (2019, 2021, 2023, 2024, 2025) et 2 Champions Cup (2021, 2024), Pita a marqué de son empreinte son passage dans la Ville Rose », a ainsi précisé le Stade Toulousain concernant son joueur.