La séparation est officielle : Mauvaise nouvelle pour Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Stade Toulousain a officiellement perdu Pita Akhi qui a quitté le club occitan après sept ans de collaboration. Antoine Dupont lui avait d'ailleurs rendu hommage en interview la semaine dernière au moment de la séparation, et de son côté, Ugo Mola confirme qu'il s'agit d'une très mauvaise nouvelle pour Toulouse.

Pita Akhi et le Stade Toulousain, l'histoire est officiellement terminée ! Le ¾ centre néo-zélandais a disputé le 29 novembre dernier face au Racing 92 (48-24) son tout dernier match avec les Rouge et Noir avant de repartir à Auckland pour continuer sa carrière, lui qui portait le maillot toulousain depuis 2018. Et Pita Akhi a laissé un souvenir fort derrière lui au club, comme en témoigne cette déclaration d'Antoine Dupont le soir de ce match face au Racing pour la dernière de son coéquipier.

« Lui dire au revoir d'une belle manière » « Les circonstances ont fait que je reprenais aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attention autour de Pita toute la semaine, et à juste titre, même si lui n'était pas trop à l'aise avec ça, le club avait vraiment envie de lui dire au revoir d'une belle manière. On a été solidaires avec lui, parce que c'est un mec qui a marqué le club, le sportif, mais aussi en dehors. On a bien fait les choses avec lui », avait déclaré Antoine Dupont.