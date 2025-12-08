Jordan Bardella avec Antoine Dupont : La surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans un sondage Ipsos publié en 2024 sur le TOP 5 des personnalités masculines préférées des Français, Antoine Dupont était au coude à coude avec... Jordan Bardella ! Et pourtant, la star du XV de France n'a caché qu'elle était en totale opposition avec les idées du Rassemblement National, notamment durant les législatives de 2024.

C'est un fait, Antoine Dupont a toujours été plutôt taiseux lorsqu'il s'agit de sa vie privée, mais le capitaine du XV de France n'avait pourtant pas hésité à se mouiller politiquement durant les élections législatives de 2024. La Rassemblement National de Jordan Bardella était arrivé en tête du 1er tour, et Dupont n'avait pas hésité à monter en créneau pour afficher ses nombreux désaccords avec cette politique.

Dupont en guerre contre le RN En juin 2024, durant l'entre deux tours des élections législatives, Antoine Dupont avait très clairement pris position contre le RN de Jordan Bardella en conférence de presse : « Si j’ai un message à faire passer, c’est surtout d’aller voter. On a la chance de pouvoir exprimer notre opinion en allant dans les urnes. On a des valeurs dans le rugby qui sont la diversité. Chacun apporte sa différence, une plus-value au collectif. Ce sont des valeurs qu’il faut essayer d’apporter dans notre société aussi, avec tous les temps difficiles qu’on connaît actuellement », lâchait le capitaine du Stade Toulousain.