Warren Zaïre-Emery : Catastrophe, le PSG est choqué ?

Ayant perdu sa place de titulaire au PSG, Warren Zaïre-Emery a l’occasion de marquer des points au PSG avec la blessure de João Neves. Néanmoins, ce lundi soir, le milieu de terrain de 19 ans a totalement sombré face à l’OM. En interne, on ne s’attendait pas à voir le numéro 33 autant en difficulté.

Une prestation plus que compliquée. Lundi soir face à l’OM, Warren Zaïre-Emery n’a clairement pas marqué des points aux yeux de Luis Enrique. Si la globalité des joueurs du PSG sont passés à côté de leur rencontre, le jeune milieu de terrain a semblé en naufrage au sein de l’entrejeu parisien.

Zaïre-Emery, un naufrage à Marseille Une prestation clairement pas à l’avantage du crack né en 2006, qui doit profiter de la blessure de João Neves pour se montrer. S’il semblait avoir retrouvé un semblant de forme depuis le début de la saison avec des prestations intéressantes, Zaïre-Emery a chuté contre l’OM, laissant sa place à un Senny Mayulu bien plus remuant en fin de match.