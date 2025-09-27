«Je m’en br*nlais» : Ousmane Dembélé règle ses comptes !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé, artisan majeur de la saison record du PSG avec 35 buts et 14 passes décisives, a remporté le Ballon d'Or. A cette occasion, l’international français est revenu sur les critiques dont il avait pu faire l’objet par le passé concernant son efficacité devant le but.

Avec 35 réalisations et 14 passes décisives, Ousmane Dembélé a joué un rôle majeur dans la saison historique du PSG, de quoi lui permettre de remporter le Ballon d’Or lundi. Sous les ordres de Luis Enrique, l’international français, repositionné dans l’axe de l’attaque, s’est mué en véritable buteur, faisant taire ses détracteurs. Mais Ousmane Dembélé n’en a que faire des critiques.

« Si t'aimes bien, t'aimes bien, si t'aimes pas, c'est comme ça » Interrogé par France Football sur les moqueries dont il a pu faire l’objet par le passé pour son manque de justesse devant le but, Ousmane Dembélé a répondu cash : « Désolé pour mon vocabulaire, mais je m'en branlais complètement ! Je jouais mon jeu. Si t'aimes bien, t'aimes bien, si t'aimes pas, c'est comme ça. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Même si je voulais marquer des buts, je ne faisais pas exprès de tirer là-haut... »