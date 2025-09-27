PSG : Changement radical ? Ousmane Dembélé répond à la télévision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur du Ballon d’Or lundi soir, Ousmane Dembélé (28 ans) entame presque une nouvelle vie désormais. L’attaquant du PSG va forcément acquérir un nouveau statut, et devra l’assumer. Mais face à ce changement radical, le Français reste serein, et a affirmé qu’il resterait authentique au cours d’une interview pour Téléfoot.

Dans l’histoire. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, marquée notamment par la victoire en Ligue des Champions (compétition dont il a été élu meilleur joueur), Ousmane Dembélé a logiquement reçu le Ballon d’Or ce lundi soir. Sixième Français à recevoir le précieux trophée, l’attaquant parisien fait le tour des médias.

Ousmane Dembélé enchaîne Après avoir donné la traditionnelle interview du vainqueur du Ballon d’Or à France Football, Ousmane Dembélé sera mis à l’honneur sur Téléfoot ce dimanche. Dans un extrait publié par l’émission ce samedi, le numéro 10 du PSG a répondu aux questions de Saber Desfarges. « Est-ce que ce Ballon d’Or peut vous changer ? », lui demande le journaliste.