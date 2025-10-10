Kvaratskhelia change d’équipe : Il remercie le PSG !

Alexis Brunet

Durant la trêve internationale, de nombreux joueurs du PSG ont rejoint leur sélection. C’est le cas de Khvicha Kvaratskhelia qui doit disputer deux matches avec la Géorgie face à l’Espagne et la Turquie. Présent en conférence de presse, l’ailier parisien a tenu à remercier le club de la capitale de lui avoir permis de rejoindre son pays en pleine forme, alors qu’il était blessé dernièrement.

Dernièrement, le PSG a dû faire face à de nombreuses blessures chez ses cadres. C’est le cas de Khvicha Kvaratskhelia, qui est sorti blessé à la mi-temps contre Auxerre le 27 septembre et qui a manqué les deux dernières rencontres du club de la capitale, face au FC Barcelone et au LOSC.

Kvaratskhelia remercie le PSG Toutefois, la blessure de Khvicha Kvaratskhelia semble derrière lui car il a rejoint la sélection géorgienne lors de la trêve internationale. Présent en conférence de presse, l’attaquant a d’ailleurs remercié le PSG de lui avoir permis d’être en pleine forme pour pouvoir disputer les deux prochains matches avec son pays. « C'est une excellente chose que nous ayons eu assez de temps pour nous préparer. Le plus important, c'est que chaque joueur se sente bien. Je tiens à remercier mon club, qui m'a beaucoup aidé à être prêt à 100 % pour cette rencontre. Je me suis préparé du mieux possible pour les prochains matches. »