PSG - Luis Enrique : La discussion qui a tout changé

Alexis Brunet

Longtemps décrié, Fabian Ruiz a progressivement réussi à inverser la tendance au PSG, dont il est aujourd’hui un cadre. Si le milieu de terrain affiche un niveau exceptionnel aujourd’hui, c’est notamment grâce à Luis Enrique. Le coach espagnol a eu une discussion importante avec son joueur et cela a tout changé pour lui à Paris.

La saison dernière, le PSG s’est trouvé un grand milieu de terrain. Le club de la capitale a décidé de miser sur le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, qui a notamment fait des prouesses en Ligue des champions. L’ancien joueur du FC Porto est d’ailleurs arrivé troisième de la course au Ballon d’or, derrière Ousmane Dembélé et Lamine Yamal.

« C’est une leçon de vie fantastique » Longtemps en délicatesse au PSG, Fabian Ruiz s’est désormais imposé comme un titulaire indiscutable au PSG. Le milieu de terrain y est arrivé grâce à son talent, mais aussi grâce à Luis Enrique, comme il l’a confié à So Foot. « Il m’a beaucoup appris. Il passe 24 heures sur 24 à penser comme un entraîneur, mais avec lui, ça va bien au-delà du football. Malgré toutes les circonstances personnelles qu’il a dû affronter, il arrive à tirer le côté positif de tout. C’est une leçon de vie fantastique. Il te fait donner de la valeur à ce qui en mérite vraiment. Pour nous qui vivons dans une bulle, c’est important d’avoir un entraîneur comme lui. »