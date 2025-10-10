PSG - Luis Enrique : La discussion qui a tout changé

Longtemps décrié, Fabian Ruiz a progressivement réussi à inverser la tendance au PSG, dont il est aujourd’hui un cadre. Si le milieu de terrain affiche un niveau exceptionnel aujourd’hui, c’est notamment grâce à Luis Enrique. Le coach espagnol a eu une discussion importante avec son joueur et cela a tout changé pour lui à Paris.
La saison dernière, le PSG s’est trouvé un grand milieu de terrain. Le club de la capitale a décidé de miser sur le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, qui a notamment fait des prouesses en Ligue des champions. L’ancien joueur du FC Porto est d’ailleurs arrivé troisième de la course au Ballon d’or, derrière Ousmane Dembélé et Lamine Yamal.
« C’est une leçon de vie fantastique »
Longtemps en délicatesse au PSG, Fabian Ruiz s’est désormais imposé comme un titulaire indiscutable au PSG. Le milieu de terrain y est arrivé grâce à son talent, mais aussi grâce à Luis Enrique, comme il l’a confié à So Foot. « Il m’a beaucoup appris. Il passe 24 heures sur 24 à penser comme un entraîneur, mais avec lui, ça va bien au-delà du football. Malgré toutes les circonstances personnelles qu’il a dû affronter, il arrive à tirer le côté positif de tout. C’est une leçon de vie fantastique. Il te fait donner de la valeur à ce qui en mérite vraiment. Pour nous qui vivons dans une bulle, c’est important d’avoir un entraîneur comme lui. »
« Je me souviens d’une discussion… »
Pour retrouver son meilleur niveau, aperçu notamment au Napoli, Fabian Ruiz a eu besoin d’un déclic. Le milieu du PSG a révélé qu’une discussion avec Luis Enrique l’avait beaucoup aidé. « Il ne parle pas souvent individuellement avec chacun d’entre nous, mais je me souviens d’une discussion où il m’a montré certaines de mes actions, avec des corrections. Il a essayé de me transmettre ce qu’il attendait de moi. Il m’a dit que si je faisais ce qu’il me demandait, j’allais jouer, qu’il était content de m’avoir dans le vestiaire. Il m’a assuré que j’allais être important. » Visiblement Fabian Ruiz a bien appliqué les conseils de son entraîneur.