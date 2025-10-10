Cristiano Ronaldo - Algérie : C’est officiel, il annonce la fin !

Axel Cornic

A 34 et en Arabie Saoudite depuis 2023 et son départ de Manchester City, Riyad Mahrez semble être proche de la fin. Après avoir participé à la qualification de l’Algérie pour la Coupe du monde 2026 avec la large victoire sur la Somalie (3-0), le milieu offensif a annoncé qu’il mettre bientôt un terme à sa carrière internationale.

N’est pas Cristiano Ronaldo qui veut. Véritable anomalie, l’attaquant portugais de 40 ans continue de marquer des buts en Arabie Saoudite comme avec sa sélection. Et ce n’est pas terminé, puisqu'il a récemment annoncé qu’il se voyait bien continuer encore quelques années.

« Ce sera ma dernière Coupe du monde, je ne suis pas Ronaldo » Ne comptez pas sur Riyad Mahrez pour faire la même chose. Le joueur d’Al-Ahli a en effet récemment annoncé qu’il allait mettre un terme à sa carrière internationale, après la prochaine Coupe du monde. « Ce sera ma dernière Coupe du monde, je ne suis pas Ronaldo » a déclaré l’international algérien. « Je donnerai tout ce que j'ai pour représenter l'Algérie de la meilleure façon possible ».