«Il est temps d’arrêter» : L’annonce choc de Cristiano Ronaldo !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désormais âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Présent mardi soir au gala Portugal Football Globes, l’international portugais a reçu le prix Prestige et évoqué la suite de sa carrière. Si certains membres de sa famille essayent de l’inciter à dire stop, CR7 veut encore continuer à jouer.

Honoré du Prix Prestige mardi soir lors du gala Portugal Football Globes, Cristiano Ronaldo a évoqué la suite de sa carrière. Désormais âgé de 41 ans, l’international portugais (223 sélections, 141 buts) a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 avec Al-Nassr et vise la Coupe du monde 2026 avec sélection, mais ne pense pas encore à arrêter.

« Je veux continuer quelques années » « C'est un prix prestigieux, mais s'agit-il d'un prix de fin de carrière ? Je ne vois pas cela comme la fin d'une carrière, mais comme la continuité de mes efforts, de mon dévouement et de ma discipline », a déclaré Cristiano Ronaldo lors de son discours, dans des propos relayés par L’Équipe. « Je veux continuer quelques années, pas beaucoup, pour être honnête », a avoué le quintuple Ballon d’Or. « La différence d'âge est un fait. C'est ce qui me motive : rivaliser avec les plus jeunes. »