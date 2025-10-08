«Il est temps d’arrêter» : L’annonce choc de Cristiano Ronaldo !

Désormais âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Présent mardi soir au gala Portugal Football Globes, l’international portugais a reçu le prix Prestige et évoqué la suite de sa carrière. Si certains membres de sa famille essayent de l’inciter à dire stop, CR7 veut encore continuer à jouer.
Honoré du Prix Prestige mardi soir lors du gala Portugal Football Globes, Cristiano Ronaldo a évoqué la suite de sa carrière. Désormais âgé de 41 ans, l’international portugais (223 sélections, 141 buts) a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 avec Al-Nassr et vise la Coupe du monde 2026 avec sélection, mais ne pense pas encore à arrêter.
« Je veux continuer quelques années »
« C'est un prix prestigieux, mais s'agit-il d'un prix de fin de carrière ? Je ne vois pas cela comme la fin d'une carrière, mais comme la continuité de mes efforts, de mon dévouement et de ma discipline », a déclaré Cristiano Ronaldo lors de son discours, dans des propos relayés par L’Équipe. « Je veux continuer quelques années, pas beaucoup, pour être honnête », a avoué le quintuple Ballon d’Or. « La différence d'âge est un fait. C'est ce qui me motive : rivaliser avec les plus jeunes. »
« Les gens, surtout dans ma famille, me disent : “Il est temps d’arrêter” »
Certains membres de sa famille se demandent tout de même pourquoi il continue à jouer. « Les gens, surtout dans ma famille, me disent : "Il est temps d'arrêter. Tu as déjà tout accompli. Pourquoi veux-tu marquer 1000 buts ? Tu en as déjà plus de 900, quelle différence cela fera-t-il ?" Mais je ne pense pas comme ça. Je pense que je continue à produire de bonnes choses, j'aide mon club et la sélection nationale, alors pourquoi ne pas continuer ? », a ajouté Cristiano Ronaldo. « Je suis sûr que lorsque j'arrêterai, je serai comblé, car j'aurai tout donné. Je sais que je n'ai plus beaucoup d'années devant moi pour jouer, mais je profite au maximum du peu qu'il me reste. »