«C'est difficile» avec Mbappé, il balance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison époustouflant, Kylian Mbappé parvient à trouver le chemin des filets quasiment à chaque match. Après la trêve internationale, l'attaquant français aura un grand rendez-vous à négocier avec le Real Madrid face au FC Barcelone. Avant ce Clasico du 26 octobre, l'un de ses adversaires, Pau Cubarsi, s'est livré sur les difficultés rencontrées face à Mbappé sur le terrain.

A quelques semaines du Clasico, les hostilités sont déjà lancées. Le Real Madrid, actuel leader de Liga, retrouvera son meilleur ennemi, le FC Barcelone, le 26 octobre prochain. Jeune défenseur de 18 ans, Pau Cubarsi a oublié la rivalité quelques instants le temps d'honorer son futur adversaire sur le terrain : Kylian Mbappé.

Mbappé pose des problèmes à Barcelone La saison dernière, le Real Madrid a eu beaucoup de mal à exister dans cette rivalité historique, encaissant 4 lourdes défaites face au FC Barcelone en Liga ou dans les autres compétitions. Mais Kylian Mbappé a souvent essayé de remettre son équipe sur le droit chemin et il reste un obstacle pour de nombreuses défenses. « En tant que défenseur central, c’est plus difficile pour moi d’arrêter Mbappé que Bellingham. Parce qu’il est rapide, il conclut dès sa première touche et peut marquer » insiste Pau Cubarsi d'après des propos rapportés par AS.