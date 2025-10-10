Une légende du Real Madrid intervient sur le mercato de l’OM !

Annoncé dans le viseur de l'OM l'été dernier, Endrick à finalement décidé de rester au Real Madrid où son temps de jeu est toutefois quasiment inexistant. Par conséquent, Guti estime qu'un départ en prêt lors du prochain mercato d'hiver pourrait être une bonne solution. Une aubaine pour l'OM ?
En quête de renforts offensifs durant le mercato estival, l'OM aurait tenté d'obtenir le prêt d'Endrick pour lequel la concurrence s'est renforcée au Real Madrid. Mais alors que le jeune brésilien a finalement décidé de rester, il bénéficie d'un temps de jeu famélique, au point que Guti lui recommande de partir durant le prochain mercato d'hiver.
Guti conseille à Endrick de partir
« Le fait qu'il n'ait pas eu la moindre opportunité, qu'il ne se soit même pas échauffé, et que Xabi Alonso lui préfère Gonzalo Garcia dans les dernières minutes des matchs… Cela démontre l'actuelle hiérarchie à ses yeux. Ce qui peut être déterminant pour Endrick ? On ne sait jamais », lâche la légende du Real Madrid au micro de DAZN avant de poursuivre.
L'OM va revenir à la charge ?
« Il y a toujours des blessures, des moments où l’entraîneur peut te faire confiance, tu marques et tu entres dans la dynamique. Si d’ici décembre il n’a toujours pas eu sa chance, le mieux pour lui serait de partir en prêt pour continuer à progresser. Pour un jeune joueur, comme on l’a dit à de nombreuses reprises pour Arda Güler, le plus important ce sont les minutes sur le terrain », ajoute Guti.