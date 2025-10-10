Une légende du Real Madrid intervient sur le mercato de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur de l'OM l'été dernier, Endrick à finalement décidé de rester au Real Madrid où son temps de jeu est toutefois quasiment inexistant. Par conséquent, Guti estime qu'un départ en prêt lors du prochain mercato d'hiver pourrait être une bonne solution. Une aubaine pour l'OM ?

En quête de renforts offensifs durant le mercato estival, l'OM aurait tenté d'obtenir le prêt d'Endrick pour lequel la concurrence s'est renforcée au Real Madrid. Mais alors que le jeune brésilien a finalement décidé de rester, il bénéficie d'un temps de jeu famélique, au point que Guti lui recommande de partir durant le prochain mercato d'hiver.

Guti conseille à Endrick de partir « Le fait qu'il n'ait pas eu la moindre opportunité, qu'il ne se soit même pas échauffé, et que Xabi Alonso lui préfère Gonzalo Garcia dans les dernières minutes des matchs… Cela démontre l'actuelle hiérarchie à ses yeux. Ce qui peut être déterminant pour Endrick ? On ne sait jamais », lâche la légende du Real Madrid au micro de DAZN avant de poursuivre.