Kylian Mbappé se lâche sur sa relation avec une star !

Depuis que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid en 2024, sa relation avec Vinicius Jr fait l'objet de très nombreuses discussions. Les rapports entre les deux stars sont scrutés de très près. Le capitaine de l'équipe de France n'a d'ailleurs pas hésité à prendre la parole sur ce sujet et Mbappé a ainsi mis les choses au point sur ses liens avec son coéquipier brésilien.

Avec l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, des questions se sont immédiatement posées sur son entente avec Vinicius Jr. La question était alors de savoir comment ces deux égos allaient pouvoir cohabiter, encore plus quand le Français et le Brésilien ont la préférence de jouer sur l'aile gauche. La relation entre Mbappé et Vinicius Jr a ainsi généré de nombreuses rumeurs et laissé place à son lot de discussion.

« J'ai une relation qui est très bonne avec Vinicius » Mais qu'en est-il exactement entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr ? Pour Movistar+, le capitaine des Bleus a été très clair à propos de sa relation avec l'autre star du Real Madrid, expliquant : « Deux joueurs célèbres dans la même équipe, ça fait beaucoup vendre. J'ai une relation qui est très bonne avec Vinicius. Elle est encore meilleure cette année, on se connait mieux. C'est un très grand joueur et comme personne, c'est une très bonne personne ».