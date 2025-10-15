Un champion du monde à l'OL, le transfert «irréel» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OL a déboursé 15M€ pour s'offrir Tyler Morton. Débarqué en provenance de Liverpool, le Britannique a intégré le milieu de terrain des Gones, où il a notamment la chance de pouvoir évoluer aux côtés de Corentin Tolisso. Côtoyant donc désormais au quotidien le champion du monde 2018, Morton hallucine.

Peu connu du grand public à son arrivée à l'OL, Tyler Morton n'aura pas mis longtemps avant de mettre tout le monde. Grâce à son talent, l'Anglais fait forte impression dans l'entrejeu de Paulo Fonseca. A 22 ans, l'ancien de Liverpool s'impose comme l'une des meilleures recrues estivales de Ligue 1. Il faut dire que Morton peut compter sur un certain Corentin Tolisso pour le mettre dans de bonnes conditions à l'OL.

« C'est une légende de Lyon et ça se voit » En signant à l'OL cet été, Tyler Morton est donc devenu le coéquipier de Corentin Tolisso. Interrogé par l'UEFA sur son association avec le champion du monde 2018, le Lyonnais reconnait : « Il est champion du monde, ce qui, avant tout, est irréel. Il a un immense respect de la part de tous les joueurs. C'est une légende de Lyon et ça se voit, la passion qu'il montre avant les matches, en nous criant dessus. Il veut le meilleur pour nous. Évidemment, je ne parle pas assez bien français pour tout comprendre, mais je comprends la passion et je sais qu'il veut le meilleur pour ce club et ses supporters ».