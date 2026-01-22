Zinedine Zidane recalé : La belle rencontre dans son dos !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur du Real Madrid au mois de janvier, pour succéder à Xabi Alonso arrivé en début de saison, Alvaro Arbeloa ne peut pas échapper à la comparaison avec Zinedine Zidane, nommé dans les mêmes conditions il y a 10 ans. Mais l'ancien latéral droit refuse cette idée et préfère se concentrer la découverte de son groupe.

Il y a tout juste 10 ans, Zinedine Zidane débarquait au Real Madrid alors qu'il était sur le banc du Castilla afin de remplacer Rafael Benitez, nommé six mois plus tôt. Difficile de ne pas faire l'analogie avec Alvaro Arbeloa qui vient de succéder à Xabi Alonso après avoir lui été entraîneur du Castilla. Cependant, après la victoire contre l'AS Monaco (6-1), le nouveau coach madrilène a recalé un journaliste qui faisait la comparaison avec Zizou, vainqueur de trois Ligues des champions de suite.

Arbeloa refuse la comparaison avec Zidane... « Vous attendez que j’en gagne trois d’affilée aussi ? Ce qui s’est passé à l’époque était historique, exceptionnel, et très difficile à reproduire. On va se battre pour tout : la Liga, avec un déplacement compliqué à Villarreal, puis le Benfica pour aller chercher le top 8. Avoir un mois de février pour travailler, se reposer et apprendre à mieux se connaître. Je ne crois pas trop aux coïncidences, seulement au travail et à l’enthousiasme », confie-t-il devant les médias, avant d'évoquer sa situation personnelle.