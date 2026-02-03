«Qu’on ne le compare jamais avec Thierry Henry» : Kylian Mbappé fait craquer un ancien joueur de l’équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a été la cible d’un de ses prédécesseurs en Bleu il y a quelques mois de cela. Et ce, en raison des comparaisons récurrentes depuis le début de sa carrière avec Thierry Henry. Deux époques et deux joueurs différents, et donc incomparables. Et pourtant, les gens et médias le font. De quoi faire monter au créneau un ex-capitaine des Bleus. C’est explosif.

Depuis ses débuts chez les professionnels de l’AS Monaco, comme Thierry Henry avant lui, Kylian Mbappé a toujours fait parler de lui. De par sa précocité, son explosivité et sa vitesse, les comparaisons avec le champion du monde 98 ont vite été effectuées dans les médias. Dans l’année de ses 20 ans, Mbappé soulevait la Coupe du monde en 2018, deux décennies pile poil après que la légende d’Arsenal en ait fait de même avec les Bleus à 21 ans.

Kylian Mbappe needs to be studied. pic.twitter.com/RhL2HkPoBd — LALIGA English (@LaLigaEN) February 3, 2026

«Notre génération était plus dure, on a tout encaissé» Patrice Evra a eu l’opportunité de jouer contre Thierry Henry en Angleterre et avec lui en équipe de France. A ses yeux, le joueur qu’était le meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal avec ses 228 réalisations ne peut pas être comparé à Kylian Mbappé et ce, en raison des deux époques différentes dans lesquelles ils ont évolué tous les deux. « Qu’on ne compare jamais Kylian Mbappé avec Thierry Henry. Notre génération était plus dure, on a tout encaissé. Maintenant, on lui trouve des excuses. Le fait qu’on parle trop de Kylian, oui, pour moi quand vous commencez à dire que c’est le meilleur joueur du monde ou l’un des meilleurs… ».