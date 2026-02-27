Le vestiaire est traumatisé : Un psychologue doit intervenir à l’OM 

La situation à l'OM est tendue depuis quelques semaines puisque Roberto De Zerbi a quitté ses fonctions tandis que Medhi Benatia a pris du galon aux dépens de Pablo Longoria. Et c'est Habib Beye, le nouveau coach marseillais qui va avoir la lourd tâche de redresser la barre.
Au terme d'un mois de janvier catastrophique, l'OM a pris des décisions radicales en interne. A commencer par le départ de Roberto De Zerbi. le technicien italien a quitté son poste d'entraîneur environ un an et demi après son arrivée. Et l'ancien coach de Brighton ne laisse pas que des bons souvenirs. En effet, l'ancien joueur de l'OM Jean-Charles de Bono estime que Roberto De Zerbi a traumatisé le vestiaire marseillais qui a désormais besoin d'une psychologie différente. Et ce sera à Habib Beye de s'y coller.
«Beaucoup de joueurs n’étaient plus derrière De Zerbi car ils étaient traumatisés»
« Beye doit donner de la joie à ses joueurs. Un joueur sans joie, s’il vient à l’entraînement le matin et qu’il n’est pas joyeux, tu ne tireras jamais la qualité maximum du joueur. Beye doit leur donner cette confiance, il doit aimer ses joueurs. De Zerbi, je ne dis pas qu’il n’aimait pas les joueurs. Mais je pense que beaucoup de joueurs n’étaient plus derrière lui car ils étaient traumatisés. A la fin, il en a jeté pas mal en pâture en conférence de presse », lance-t-il sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille.
«Habib Beye a un discours différent, il a la psychologie»
Par conséquent Jean-Charles de Bono explique que désormais, Habib Beye va devoir jouer les psychologue pour remobiliser ce groupe très affecté sur le plan mental : « Habib Beye a un discours différent, il a la psychologie. On ne sait pas comment ça va se passer, mais Beye prend un vrai risque en venant à l’OM mais il en est conscient ». Un sacré défi pour l'ancien coach du Red Star qui va devoir travailler sur le mental de ses joueurs.