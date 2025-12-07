Bixente Lizarazu balance un secret sur son couple !

Depuis que Grégoire Margotton a quitté Canal+ pour rejoindre TF1 en 2016, il forme un couple très complémentaire à l’antenne avec Bixente Lizarazu. Le champion du monde 1998 a d’ailleurs balancé un petit secret sur sa relation avec le journaliste.
Depuis 2016, TF1 s'appuie sur un duo qui fait l'unanimité pour commenter les matches de l'équipe de France. En effet, Grégoire Margotton a rejoint la première chaîne en provenance de Canal+ pour faire équipe avec Bixente Lizarazu. Un couple qui fonctionne parfaitement comme le raconte le champion du monde 1998.
Lizarazu-Margotton, un couple qui dure
« Nous sommes un couple très vigoureux et joyeux de faire ce qu’il fait. On essaie de faire des choses sympathiques. Nous avons vécu des choses très amusantes en Russie (à la Coupe du monde 2018 ndlr). Comme la compétition est longue, c’est aussi important de découvrir des choses, et vivre des trucs à côté. Une fois, nous avons fait un petit road-trip en Islande juste avant un match. C'était très sympa », confiait-il en juin 2024 dans les colonnes de Télé-Loisirs.
Grégoire Margotton s’est également prononcé sur son quotidien avec Bixente Lizarazu : « Nous avons encore des années à payer. Il faut que nous travaillions encore jusqu’en 2035 ensemble ! Quand nous sommes sur des compétitions, on bosse ! On enchaîne les matchs. On le fait quand on peut ! Quand on a deux jours ou un peu de temps, c'est rare donc on essaie de faire des choses. »