Bixente Lizarazu balance un secret sur son couple !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que Grégoire Margotton a quitté Canal+ pour rejoindre TF1 en 2016, il forme un couple très complémentaire à l’antenne avec Bixente Lizarazu. Le champion du monde 1998 a d’ailleurs balancé un petit secret sur sa relation avec le journaliste.

Depuis 2016, TF1 s'appuie sur un duo qui fait l'unanimité pour commenter les matches de l'équipe de France. En effet, Grégoire Margotton a rejoint la première chaîne en provenance de Canal+ pour faire équipe avec Bixente Lizarazu. Un couple qui fonctionne parfaitement comme le raconte le champion du monde 1998.

Lizarazu-Margotton, un couple qui dure « Nous sommes un couple très vigoureux et joyeux de faire ce qu’il fait. On essaie de faire des choses sympathiques. Nous avons vécu des choses très amusantes en Russie (à la Coupe du monde 2018 ndlr). Comme la compétition est longue, c’est aussi important de découvrir des choses, et vivre des trucs à côté. Une fois, nous avons fait un petit road-trip en Islande juste avant un match. C'était très sympa », confiait-il en juin 2024 dans les colonnes de Télé-Loisirs.