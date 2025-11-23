Transfert à 60M€ : La grosse surprise au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 60M€ durant l'été 2024, Joao Neves a rapidement justifié le montant de son transfert par ses qualités sur le terrain, mais il a également impressionné dans un domaine beaucoup moins attendu, à savoir le jeu de tête, ce qui surprend Alexandre Letellier.

C'est l'un des plus gros coup du PSG ces dernières années. Il y a un peu plus d'un an, le club de la capitale lâchait 60M€ pour recruter Joao Neves qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable à Paris. Très influent dans le jeu, le milieu de terrain portugais a surtout surpris par sa qualité dans le domaine aérien comme en témoigne notamment son but de la tête contre l'OL. Alexandre Letellier ne cache donc pas sa surprise.

Le jeu de tête de Neves choque Letellier « Je pense que dans un premier temps, au-delà de ses qualités de jeu de tête, il y a eu l’effet de surprise. Tu vois un joueur de cette taille monter, tu ne vas pas forcément croire que le danger va arriver avec lui », a-t-il confié au micro d'ICI Paris, avant de poursuivre.