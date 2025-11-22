Un joueur du PSG en plein calvaire, c’est terminé pour lui ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Matvey Safonov se trouve dans une situation délicate. Le gardien russe ne semble plus du tout faire partie des plans de Luis Enrique, et voit Lucas Chevalier enchaîner les matchs à Paris. En conflit avec son ex-femme et pas impérial en sélection, le numéro 39 arrive-t-il sur une fin de parcours dans la capitale ?

Cet été, le PSG a connu une révolution au niveau de ses gardiens. Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma en tant que numéro un dans les buts de la formation de Luis Enrique, tandis que Renato Marin a quant à lui remplacé Arnau Tenas en tant que troisième gardien. Utilisé à 20 reprises la saison dernière, Matvey Safonov lui, ne joue plus du tout.

Matvey Safonov ne joue plus du tout L’international Russe n’a pas disputé la moindre minute cette saison au PSG. Alors que Luis Enrique fait totalement confiance à Lucas Chevalier, et que Renato Marin est très apprécié en interne, il se pourrait que le numéro 39 n’ait plus du tout sa place au sein du club de la capitale.